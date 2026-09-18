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Арвид Линдблад: не собираюсь корить себя за аварию в Мадриде

Арвид Линдблад: не собираюсь корить себя за аварию в Мадриде
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Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад высказался об аварии во второй практике Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 2
11 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
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Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33.662
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Scuderia Ferrari
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3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
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«Без аварии траектория подготовки к квалификации была бы совсем другой, и я был бы гораздо более доволен. Это урок, и в конце концов я не собираюсь корить себя за аварию – подобные вещи неизбежны. В этом году я всё время пилотирую на пределе, я был очень быстр, и я в 10-й раз в сезоне попал в третий сегмент. У меня есть право на ошибку, и я извлеку из этого урок.

Хорошо, что я снова показал, как и на протяжении всего сезона, что способен отыграться после трудной ситуации. Так было в Японии, в Будапеште возникла проблема, и то же самое в Мадриде. На этот раз дело скорее в моей ошибке, но я доволен тем, как мы с командой отыгрались. Это было непросто», – приводит слова Линдблада RacingNews365.

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