Арвид Линдблад: не собираюсь корить себя за аварию в Мадриде

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад высказался об аварии во второй практике Гран-при Испании.

«Без аварии траектория подготовки к квалификации была бы совсем другой, и я был бы гораздо более доволен. Это урок, и в конце концов я не собираюсь корить себя за аварию – подобные вещи неизбежны. В этом году я всё время пилотирую на пределе, я был очень быстр, и я в 10-й раз в сезоне попал в третий сегмент. У меня есть право на ошибку, и я извлеку из этого урок.

Хорошо, что я снова показал, как и на протяжении всего сезона, что способен отыграться после трудной ситуации. Так было в Японии, в Будапеште возникла проблема, и то же самое в Мадриде. На этот раз дело скорее в моей ошибке, но я доволен тем, как мы с командой отыгрались. Это было непросто», – приводит слова Линдблада RacingNews365.