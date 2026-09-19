Звезда Ф-1 Антонелли восторженно рассказал о дружбе с теннисистом Янником Синнером

20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли восторженно высказался о дружбе с лидером рейтинга АТР соотечественником Янником Синнером.

«Это прекрасно — иметь друзей-спортсменов, которые соревнуются на высшем уровне, понимают, что значит справляться с давлением. Я также очень дружен с Маттиа Фурлани (итальянский легкоатлет. — Прим. «Чемпионата»), с которым познакомился в Монце. Приятно иметь такие связи, потому что они дают дополнительную мотивацию делать ещё лучше. Мне приятно видеть, как они побеждают, и я хотел бы делать то же самое, если не лучше. Хотя превзойти Синнера трудно», — приводит слова Антонелли портал Automoto.it.