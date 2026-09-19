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Стелла объяснил, за счёт чего Норрис добивается успеха в сезоне-2026

Стелла объяснил, за счёт чего Норрис добивается успеха в сезоне-2026
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о причинах успеха действующего чемпиона «Королевских гонок» Ландо Норриса в сезоне-2026.

«Ландо развил большую эмоциональную гоночную устойчивость, и он способен регулярнее добираться до лучшего из своего потенциала, и временами он может поднять игру на ещё более высокий уровень», — приводит слова Андреа Стеллы издание RacingNews365.

После 14 этапов сезона-2026 Норрис одержал две победы (на Гран-при Венгрии и Нидерландов) и занимает четвёртое место в личном зачёте, со 186 очками. У лидера Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 292.

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