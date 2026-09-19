Ферстаппен высказался об ADUO

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался об ADUO , согласно которому двигатель команды дважды в сезоне признавался самым мощным.

«Дело в том, что они занимаются измерением двигателя, ДВС, а не батареи, верно? Так что это две разные вещи.

В конце концов, они [в «Мерседесе»] используют почти столько же мощности. Если измерять только одну вещь, возможно, мы очень хороши в части ДВС, а затем, возможно, не так сильны в части батареи по сравнению с «Мерседесом». Очень трудно узнать. Но именно так это и выглядит на данный момент с точки зрения использования энергии», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.