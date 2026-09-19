Фото: специальный чёрный комбинезон Шарля Леклера для Гран-при Сингапура

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» презентовала специальный комбинезон, в котором 28-летний монегаск Шарль Леклер будет выступать на Гран-при Сингапура — 2026.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

В итальянском коллективе заявили, что чёрный комбинезон олицетворяет ночь под огнями Сингапура.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Этап в Сингапуре пройдёт с 9 по 11 октября на городском автодроме.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

После 14 этапов сезона-2026 Леклер занимает пятое место, имея на своём счету 167 очков. В нынешнем сезоне он также одержал одну победу, финишировав первым на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Его напарник и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон — третий (191 очко). У британца одна победа — на Гран-при Барселоны-Каталуньи.