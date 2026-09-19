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Мекис — об ADUO: не видим данных, указывающим на преимущество над «Мерседесом»

Мекис — об ADUO: не видим данных, указывающим на преимущество над «Мерседесом»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о признании Международной автомобильной федерацией (ФИА) силовой установки австрийского коллектива самой мощной в сезоне-2026 по ADUO.

ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) — это механизм в Формуле-1 (введённый в сезоне 2026 года), позволяющий производителям силовых установок, чья мощность отстаёт от лидеров более чем на 2%, получать дополнительные возможности для доработки и модернизации двигателей.

«Мы, безусловно, хотели бы провести более глубокий разговор, потому что мы не видим ни одного образца данных, который указывал бы на то, что у нас есть преимущество над нашими друзьями в
«Мерседесе», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

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