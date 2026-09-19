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Стелла — о поуле Норриса в Мадриде: один из самых впечатляющих кругов за мои 450 Гран-при

Стелла — о поуле Норриса в Мадриде: один из самых впечатляющих кругов за мои 450 Гран-при
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил успех действующего чемпиона Ландо Норриса в квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

«Я бы сказал, что для того риска, который он взял, показав такой невероятный круг, он был почти снисходителен к себе. На мой взгляд, это был один из самых впечатляющих кругов, которые я видел, наблюдая в паддоке за телеметрией на 450-м Гран-при.

В то же время такой результат — следствие того, что он выжимал всё до максимального из возможного уровня. И когда смотришь на телеметрию, видишь эту точность, торможение, скорость на входе, касание поребрика, выход на газ. Всё было выполнено с довольно уникальным уровнем точности, для меня главной характеристикой, связанной с этим кругом, была просто невероятная точность в исполнении метр за метром», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

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