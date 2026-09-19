Стелла — о поуле Норриса в Мадриде: один из самых впечатляющих кругов за мои 450 Гран-при

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил успех действующего чемпиона Ландо Норриса в квалификации Гран-при Испании.

«Я бы сказал, что для того риска, который он взял, показав такой невероятный круг, он был почти снисходителен к себе. На мой взгляд, это был один из самых впечатляющих кругов, которые я видел, наблюдая в паддоке за телеметрией на 450-м Гран-при.

В то же время такой результат — следствие того, что он выжимал всё до максимального из возможного уровня. И когда смотришь на телеметрию, видишь эту точность, торможение, скорость на входе, касание поребрика, выход на газ. Всё было выполнено с довольно уникальным уровнем точности, для меня главной характеристикой, связанной с этим кругом, была просто невероятная точность в исполнении метр за метром», — приводит слова Стеллы RacingNews365.