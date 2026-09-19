«Не знаю, куда делся». Вольф озадачен потерей темпа Расселла в первой части ГП Испании

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о темпе британского гонщика Джорджа Расселла на Гран-при Испании, который состоялся в прошлые выходные на автодроме «Мадринг».

«Видно, какой темп у него был ближе к концу, когда он догонял [Шарля] Леклера, когда он был самым быстрым на трассе. После смены шин темп был. Я просто не знаю, куда он делся. Нам нужно проанализировать, потому что, очевидно, он есть в нём, он есть в машине, нам нужно его раскрыть», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Победу в гонке одержал напарник Джорджа и лидер сезона Андреа Кими Антонелли. Сам британец финишировал пятым.