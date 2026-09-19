«Не знаю, куда делся». Вольф озадачен потерей темпа Расселла в первой части ГП Испании
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о темпе британского гонщика Джорджа Расселла на Гран-при Испании, который состоялся в прошлые выходные на автодроме «Мадринг».
Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089
«Видно, какой темп у него был ближе к концу, когда он догонял [Шарля] Леклера, когда он был самым быстрым на трассе. После смены шин темп был. Я просто не знаю, куда он делся. Нам нужно проанализировать, потому что, очевидно, он есть в нём, он есть в машине, нам нужно его раскрыть», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.
Победу в гонке одержал напарник Джорджа и лидер сезона Андреа Кими Антонелли. Сам британец финишировал пятым.
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