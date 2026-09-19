Ферстаппен — о «Ред Булл» в 2026-м: просто нужно делать работу лучше

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», высказался о форме коллектива в сезоне-2026.

«Нам просто нужно делать работу лучше. Мы просто продолжим работать, продолжать стараться быть лучше во всех аспектах: конечно, машина, двигатель, батарея — всё это. Это непрерывный процесс разработки, над которым нам нужно работать, но это требует времени», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

После 14 этапов нынешнего сезона нидерландец занимает шестое место в личном зачёте, со 145 очками на счету и ни одной победы в спринтах и основных гонках.