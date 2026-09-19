Мартин взял поул в квалификации ГП Австрии, Марк Маркес — второй, Бедзекки — четвёртый

В субботу, 19 сентября, на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоялась квалификация 16-го этапа MotoGP в сезоне-2026 Гран-при Австрии. Поул завоевал 28-летний испанец и чемпион серии Хорхе Мартин из «Априльи», второй результат показал именитый семикратный чемпион Mарк Маркес из «Дукати», третье время у ещё одного испанца Педро Акосты («КТМ»).

MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация:

1. Хорхе Мартин («Априлья») — 1:27.917.

2. Марк Маркес («Дукати») +0.015.

3. Педро Акоста («КТМ») +0.071.

4. Марко Бедзекки («Априлья») +0.249.

5. Аи Огура («Трекхаус Рейсинг») +0.533.

6. Алекс Маркес («Грезини Рейсинг») +0.556.

7. Франческо Баньяя («Дукати») +0.610.

8. Фабио Ди Джаннантонио (VR46) +0.695.

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.706.

10. Жоан Зарко («Хонда») +0.715.