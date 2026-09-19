Антонелли — о Росси: выигрывал гонки до того, как выезжал на трассу

20-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», высказался о своём именитом соотечественнике и семикратном чемпионе MotoGP Валентино Росси.

«Очень часто Валентино выигрывал гонки ещё до того, как выезжал на трассу. Росси был очень силён ментально. Поэтому думаю, что было бы здорово испытать это чувство самому. Как спортсмен Вале был совершенным, очень быстрым, очень сильным в гонке, особенно в уикенды, которые казались неудачными, когда он стартовал сзади и умудрялся отыгрываться», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.