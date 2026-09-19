Тото Вольф: прямо сейчас Антонелли заслуживает быть чемпионом в этом сезоне

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о лидерстве 20-летнего итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли в личном зачёте сезона-2026.

«Прямо сейчас Кими заслуживает лидерства; прямо сейчас он заслуживает быть чемпионом в этом сезоне», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

После 14 этапов нынешнего сезона на счету Антонелли 292 очка. У идущего вторым его напарника из Англии Джорджа Расселла — 211. На третьем месте находится 41-летний британец и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») — 191.

В 14 этапах итальянский пилот одержал восемь побед, пять из которых были одержаны подряд.