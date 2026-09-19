«У меня это на протяжении лет 15». Вольф — о победах Антонелли над Расселлом в «Мерседесе»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о доминации Андреа Кими Антонелли над напарником Джорджем Расселлом в сезоне-2026.

«У меня это было на протяжении лет 15 или около того: одна часть гаража счастлива, другая — нет. Это просто часть спорта, часть работы. Единственное, что я могу попытаться сделать, — быть прозрачным и честным в отношениях с ними. Мы обсуждаем каждый сценарий и оказываем максимальную поддержку обоим гонщикам, несмотря ни на что.

Иногда нужно обнять гонщика, иногда немного больше надавить, так что это то, что мне нужно делать, и тогда я чувствую себя немного лучше в этом плане», — приводит слова Вольфа RacingNews365.