15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У меня это на протяжении лет 15». Вольф — о победах Антонелли над Расселлом в «Мерседесе»

«У меня это на протяжении лет 15». Вольф — о победах Антонелли над Расселлом в «Мерседесе»
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о доминации Андреа Кими Антонелли над напарником Джорджем Расселлом в сезоне-2026.

«У меня это было на протяжении лет 15 или около того: одна часть гаража счастлива, другая — нет. Это просто часть спорта, часть работы. Единственное, что я могу попытаться сделать, — быть прозрачным и честным в отношениях с ними. Мы обсуждаем каждый сценарий и оказываем максимальную поддержку обоим гонщикам, несмотря ни на что.

Иногда нужно обнять гонщика, иногда немного больше надавить, так что это то, что мне нужно делать, и тогда я чувствую себя немного лучше в этом плане», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Материалы по теме
Антонелли — о любви фанатов к Росси: было бы замечательно воссоздать такой же эффект в Ф-1
Комментарии