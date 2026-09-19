«Порочный круг». Леклер сравнил двигатель «Феррари» и «Мерседеса»

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», высказался о силовой установке итальянского коллектива в сезоне-2026, сравнив её с ДВС «Мерседеса».

«Честно говоря, это своего рода порочный круг. Я имею в виду, как только у тебя гораздо больше мощности, ты позже используешь энергию на выходе из поворотов, потому что силовая установка даёт тебе больше мощности на выходе из поворотов. Так что ты позже используешь энергию и, следовательно, позже её отключаешь. Так что я бы поставил на то, что их мощность ДВС значительно выше», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.