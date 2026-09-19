Антонелли назвал лучшего друга среди мотогонщиков. Это не Росси

20-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», заявил, что 27-летний соотечественник Марко Бедзекки, выступающий в классе MotoGP за коллектив «Априлья», является его лучшим другом.

«Считаю Бедзекки одним из моих лучших друзей. Мы поддерживаем друг друга, когда могу, я приезжаю на его гонки. Когда мы дома, оба ходим вместе на ужин, наши компании друзей объединились. То, что он делает, действительно безумно», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.

После 15 этапов Бедзекки является одним из претендентов на чемпионство сезона-2026, занимая в данный момент третье место в личном зачёте с 241 баллом. У двух лидеров Марка Маркеса («Дукати») и Хорхе Мартина («Априлья») — 274 балла.