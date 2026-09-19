Фернандо Алонсо объяснил, чем больше всего гордится за карьеру в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин») рассказал, чем гордится за свою карьеру в «Королевских гонках».

«Моя карьера? Чувствую, что это большая честь. Мой дебют в 2001 году, моя семья смотрела мои гонки на RTL, немецком канале, потому что в Испании их не транслировали. Так что это говорит о том, насколько маленькой была Ф-1 20 лет назад и насколько всё изменилось, и о страсти многих гонщиков в Испании стать частью Ф-1.

И я не только про тех, кто за рулём. Я думаю, что, возможно, пять, семь, 10% механиков и инженеров в Ф-1 сейчас испанцы. Так что это, вероятно, ещё одна вещь, которую мы изменили в Испании — желание быть частью Ф-1 в разных ролях. Это самое большое, одна из самых гордых вещей, которые я чувствую», — приводит слова Алонсо RacingNews365.