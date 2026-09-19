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MotoGP — Гран-при Испании — спринт — результаты

Мартин выиграл спринт ГП Австрии MotoGP, отыграв семь позиций, лидирующий Акоста упал
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В субботу, 19 сентября, на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоялся спринт 16-го этапа MotoGP в сезоне-2026 Гран-при Австрии. Победу завоевал 28-летний испанец и чемпион серии Хорхе Мартин из «Априльи», второй результат показал именитый семикратный чемпион Mарк Маркес из «Дукати», третье время у итальянца Марко Бедзекки («Априлья»).

MotoGP 2026. Этап 16, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Спринт
19 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Aprilia
20:57.387
2
Марк Маркес
Ducati
+1.026
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+1.675

Мартин, стартовав с поула, агрессивно защищался от Маркеса, из-за чего дважды широко выехал и потерял сразу семь позиций за несколько поворотов. Лидерство захватил Педро Акоста («КТМ»), оторвавшись от преследователей на более двух секунд. За три круга до конца Акоста упал, а ранее отыгравший обратно все позиции Мартин прорвался на второе место и после падения соперника стал первым.

После спринта «Априлья» вернула себе лидерство в командном зачёте.

MotoGP. Гран-при Австрии. Спринт:

1. Хорхе Мартин («Априлья») — 14 кругов.
2. Марк Маркес («Дукати») +1.026.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +1.675.
4. Аи Огура («Трекхаус Рейсинг») +3.495.
5. Алекс Маркес («Грезини Рейсинг») +4.447.
6. Франческо Баньяя («Дукати») +5.142.
7. Жоанн Зар