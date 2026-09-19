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«Я бы дал ему неправильный совет, потому что мы за ним гонимся». Стелла — об Антонелли

«Я бы дал ему неправильный совет, потому что мы за ним гонимся». Стелла — об Антонелли
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла пошутил, что не станет давать лидеру личного зачёта Андреа Кими Антонелли полезные советы, поскольку команда соперничает с «Мерседесом» в борьбе за чемпионский титул.

«Я бы дал ему неправильный совет, потому что мы за ним гонимся! Я прежде всего переживаю за Кими, потому что он ценный актив для Формулы-1. Он выступает очень хорошо. Он вполне заслуженно лидирует в чемпионате среди пилотов и, честно говоря, каждый раз, когда я с ним общаюсь или вижу его, мне кажется, что он с каждым днём развивается. Так что он прекрасно знает, что ему делать. Уверен, он сохранит тот же настрой, скорость и стабильность, которые демонстрировал до сих пор в чемпионате, и за ним будет очень сложно гнаться», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

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