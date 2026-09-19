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В «Мерседесе» используют секретные коды для пит-стопов во время режима машины безопасности

В «Мерседесе» используют секретные коды для пит-стопов во время режима машины безопасности
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, как команда сообщает своим пилотам о необходимости заезда в боксы в случае появления на трассе машины безопасности.

«Мы используем секретные коды, чтобы дать гонщикам понять, стоит ли им заезжать в боксы во время режима машины безопасности. Но мы стараемся не позволять другим командам узнать, что означают эти коды, поэтому каждую неделю меняем их», — рассказал Шовлин в радиошоу Nu Silver Arrows Radio Show от «Мерседеса» на YouTube.

Шовлин рассказал об этом в контексте виртуальной машины безопасности на трассе «Мадринг», которая помогла «Мерседесу» и Андреа Кими Антонелли удачно провести пит-стоп.

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