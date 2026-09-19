Бинотто назвал пилота в современной Формуле-1, напоминающего ему Михаэля Шумахера

Руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто считает, что его подопечный Габриэл Бортолето напоминает ему семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Михаэль — человек с высокими моральными качествами, особенно если говорить о трудолюбии, профессионализме, самоотдаче, целеустремлённости, мотивации и страсти. Это невозможно сымитировать. Талант необходим, но его недостаточно. Нужно нечто большее. Как человек он выкладывался на максимум за пределами кокпита. Как пилот он закрывал визор и становился тем Михаэлем, которого мы все видели и знали как гонщика.

Но я всегда считал, что как человек Михаэль был ещё сильнее. И дело не только в его трудовой этике, но и в его щедрости по отношению ко всем. Он уделял внимание каждому человеку, позволял всем чувствовать себя непринуждённо и создавал идеальные условия, чтобы мы могли показывать максимум своих возможностей. Ему был важен человек, личность. За тем холодным, математическим немцем, каким его можно было увидеть со стороны, скрывался человек, очень чуткий к человеческим чувствам.

Кто из современных пилотом его напоминает? Габриэл. Своей трудовой этикой и тем, что он очень чуткий человек», — приводит слова Бинотто F1oversteer.