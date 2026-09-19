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Акоста — о падении во время спринта MotoGP в Австрии: я отвлёкся, это полностью моя вина

Акоста — о падении во время спринта MotoGP в Австрии: я отвлёкся, это полностью моя вина
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Пилот «КТМ» Педро Акоста прокомментировал свою ошибку в спринтерской гонке Гран-при Австрии, где он доминировал, но упустил победу за три круга до финиша.

MotoGP 2026. Этап 16, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Спринт
19 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Aprilia
20:57.387
2
Марк Маркес
Ducati
+1.026
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+1.675

«Это полностью моя ошибка. Постараемся больше об этом не думать, сосредоточимся на завтрашнем дне и попробуем показать такую же скорость, как сегодня. Думаю, это определённо была моя лучшая [спринтерская] гонка.

Я отвлёкся? Да. Пытался найти предупреждения на приборной панели, немного потерял концентрацию, пропустил точку торможения, а затем вышел за пределы трассы.

Попробуем снова завтра. В конце я действительно очень хорошо пилотировал и практически не допускал ошибок. Завтра у нас будет возможность провести хорошую гонку. Что касается команды, то им особо нечего было мне говорить: это полностью моя вина. Завтра постараемся исправиться», — приводит слова Акосты издание FormulaPassion.

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