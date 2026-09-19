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Алонсо рассматривает возвращение в WEC после неудачного сезона для «Астон Мартин» — GPblog

Алонсо рассматривает возвращение в WEC после неудачного сезона для «Астон Мартин» — GPblog
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Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо может завершить выступления в чемпионате после окончания сезона-2026 и перейти в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), сообщает GPblog.

Будущее Алонсо в Формуле-1 остаётся неопределённым, у испанца нет на момент публикации новости действующего контракта на следующий сезон. Сам гонщик не даёт однозначного ответа относительно продолжения карьеры.

По информации источника, одним из рассматриваемых Алонсо вариантов является возвращение в WEC. В этом чемпионате испанец уже выступал за «Тойоту», с которой выиграл титул в сезоне-2018/2019, а также дважды становился победителем «24 часов Ле-Мана». Если Алонсо решит завершить карьеру в Формуле-1, он может перейти в проект «Астон Мартин» в WEC.

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