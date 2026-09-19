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Себастьян Феттель объяснил, почему новые болиды Формулы-1 не стоит критиковать

Себастьян Феттель объяснил, почему новые болиды Формулы-1 не стоит критиковать
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о критике новых машин, представленных в сезоне-2026, и о текущем состоянии «Королевских гонок».

«Гонки — это захватывающе. Я понимаю, что вы имеете в виду, и понимаю суть вопроса. Думаю, именно поэтому Формула-1 настолько интересна — если начать разбираться глубже, обнаруживается гораздо больше.

Конечно, с точки зрения гонщика хочется пилотировать лучшую машину и побеждать в гонках. Но тогда возникает вопрос: что такое лучшая машина? Машина 2002 года в своё время была передовой и задавала новые стандарты, а также олицетворяла многие вещи, которые лежат в основе Формулы-1. Сегодняшние машины делают то же самое. Думаю, здесь речь о производительности, точности, дисциплине и тяжёлой работе, но также об ответственности и о том, чтобы двигаться вперёд. В том числе заботиться о будущем. Именно это пытаются делать современные машины.

Наверное, с точки зрения пилотирования я не со всем согласен в нынешнем регламенте. Но если смотреть вперёд, здесь есть огромная возможность привлечь людей на свою сторону. Возможно, такие моменты, как сегодняшний, помогают напомнить им, какой была Формула-1, какой она является сейчас и какой она должна и может стать в будущем, при этом развиваясь ответственно. Одно не обязательно должно исключать другое. Нам нужно найти подход, который позволит объединить всё то, что мы любим», — приводит слова Феттеля издание RacingNews365.

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