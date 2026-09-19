Дэвид Култхард сравнил путь сына Кими Райкконена с началом карьеры Макса Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард провёл параллели между началом карьеры Робина Райкконена, сына бывшего пилота Кими Райкконена, и путём четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена под руководством его отца Йоса.

«Он великолепно выступает в картинге. Семья полностью посвятила себя этому. Они переехали из Швейцарии в Италию, чтобы жить рядом с картодромом. Теперь он будет тренироваться каждый день.

Он [Кими] делает то же самое, что Йос Ферстаппен делал с Максом. Они создают, скажем так, идеальные условия для того, чтобы юный гонщик получил максимум опыта. Но я бы отметил одну вещь: некоторые из лучших картингистов так и не добиваются успеха в автомобилях, потому что динамика у них совершенно другая. У карта жёсткое шасси, нет подвески и есть неразрезной задний мост. А в автомобиле уже есть подвеска, дифференциал и прижимная сила.

Этот парень побеждает в картинге и, судя по всему, очень приятный ребёнок. У некоторых детей уже в юном возрасте заметна определённая высокомерность, но я вижу в нём что-то знакомое по своему собственному пути в автоспорте, а его родители остаются простыми и приземлёнными людьми. Значит, и он, скорее всего, таким останется. Посмотрим, каким он станет, когда повзрослеет. Сейчас он ещё ребёнок. Когда начнётся половое созревание, всё может измениться.

Дети меняются, и именно тогда становится понятно, сохранили ли они концентрацию, решимость, талант и способность постоянно переживать неудачи. Надеюсь, не постоянно, но в автоспорте неудач всё равно гораздо больше, чем успехов. Льюис [Хэмилтон] — самый успешный гонщик по количеству побед в Гран-при, но он провёл свыше 400 Гран-при. Более 300 из них он проиграл и лишь чуть больше 100 выиграл. Так что ему пришлось пережить очень много неудач», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.