«У тебя нет времени сесть и подумать». Херта — о совмещении тестов Ф-1 и выступлений в Ф-2

Пилот Формулы-2 Колтон Херта рассказал об опыте совмещения выступлений в серии с работой за рулём машины «Кадиллака» в Формуле-1.

«Это очень увлекательно. На самом деле всё проходит очень суматошно. У тебя нет времени сесть и подумать о чём-либо, кроме того, что ты будешь делать дальше. Ты постоянно переходишь от одной встречи к другой, а затем от одной машины к другой. Поэтому мне это очень нравится. Мне нравятся этот хаос и суматоха, а также то, сколько времени ты проводишь в машинах. Поэтому постоянно переключаться между ними действительно сложно, но мне нравится сам процесс.

Думаю, всё сводится к тому, чтобы освоиться, а затем понять, какие, по мнению пилотов, являются главными проблемами машины. Тогда я смогу немного лучше понимать, чего ожидать, и постараться сократить период обучения. Каждый раз, когда я садился в машину, всё проходило очень хорошо, и я чувствую, как постепенно набираю скорость. Думаю, мне просто нужно больше времени, чтобы полностью раскрыть её потенциал. Но каждый раз я вижу улучшения, так что это позитивный момент», — приводит слова Херты RacingNews365.