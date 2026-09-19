Генеральный директор MotoGP: планируем провести этап в Катаре в ноябре

Генеральный директор MotoGP Кармело Эспелета заявил, что этап в Катаре, запланированный на 8 ноября, состоится, если ситуация не изменится радикально.

«На данный момент мы планируем провести этап в Катаре. Мы регулярно поддерживаем связь с представителями страны, и власти говорят нам, что готовы его организовать. Если ничего кардинально не изменится, мы действительно отправимся туда», — приводит слова Эспелеты издание DAZN.

Конфликт в регионе поставил под угрозу несколько автоспортивных мероприятий на Ближнем Востоке в этом году: гонка Формулы-1 в Саудовской Аравии отменена, а Гран-при Бахрейна перенесён в Малайзию. Под вопросом оказался и статус мероприятий в Катаре: это может повлиять как на гонку Формулы-1, запланированную на конец ноября, так и на визит MotoGP.