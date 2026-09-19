«Никто ничего не заслуживает». Штайнер раскритиковал Сулайема за слова об Алонсо

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема за высказывания о ситуации вокруг Фернандо Алонсо и «Астон Мартин».

«Никто ничего не заслуживает. Ни места в Формуле-1, ни вообще любого другого места. Чтобы оказаться там, нужно работать. Нужно хотеть там быть, но нельзя считать, что ты это заслужил. Что вообще значит «заслуживать»? На мой взгляд, в спорте никто ничего не заслуживает. В жизни всё иначе. Говорить, что «Астон Мартин» должен разобраться с этим, — это их проблема. Это не проблема федерации. И что тогда должен сказать «Кадиллак»? «Мы заслуживаем быть лучше. Нам нужна помощь». Им, кстати, нужна гораздо большая помощь, чем «Астон Мартин», потому что «Астон Мартин» может помочь себе сам и он будет это делать», — приводит слова Штайнера издание Motorsport.