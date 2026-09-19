ФИА отменила финальный этап WRC — Ралли Саудовской Аравии

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила об отмене заключительного этапа чемпионата мира по ралли 2026 года — Ралли Саудовской Аравии — из-за сохраняющейся неопределённости в регионе и связанных с ней логистических сложностей.

«Мы тесно работали с нашими партнёрами в Саудовской Аравии, нашим клубом-членом SAMF, WRC Promoter и заинтересованными сторонами чемпионата в последние месяцы, чтобы изучить все возможные пути, которые позволили бы Ралли Саудовской Аравии состояться по плану. Однако текущие региональные события означают, что этап WRC Ралли Саудовской Аравии не будет проведён в этом году. Такие решения никогда не даются легко, особенно после значительной работы, проделанной всеми участниками подготовки к событию», — приводит слова президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема пресс-служба чемпионата.

Ралли Саудовской Аравии, вошедшее в календарь WRC в прошлом году, должно было пройти с 12 по 15 ноября. Из-за мировых событий ФИА подтвердила, что гонка больше не состоится и не будет заменена в расписании. Таким образом, сезон WRC 2026 года завершится Ралли Италии Сардинии, которое пройдёт с 1 по 4 октября. Пилот «Тойоты» Элфин Эванс подойдёт к итальянскому этапу в шаге от первого чемпионского титула: валлиец опережает напарника по команде Сами Паяри на 17 очков.

При этом сама гонка в Саудовской Аравии состоится в запланированные сроки, но уже в рамках чемпионата Ближнего Востока (MERC), без статуса этапа WRC.