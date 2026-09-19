Шовлин подтвердил, что «Мерседес» представит обновления болида в Малайзии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подтвердил, что команда привезёт пакет обновлений для W17 на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«В Баку у нас появится не так много новинок, но на самом деле эта трасса больше требует низкого лобового сопротивления, чем прижимной силы. В Монце машина была хороша, и, надеюсь, в Баку она тоже будет хорошо работать. Но там нужна машина, которая способна показывать высокую скорость на прямых. Есть, конечно, и другие особенности, которые нужны в Баку, например, характер уличной трассы, почти как в Монако: способность справляться с низкими скоростями и удерживать все четыре колеса на асфальте.

Что касается обновлений, то они появятся, начиная с этапа в Малайзии, и, надеюсь, мы сделаем хороший шаг вперёд. Не думаю, что мы сразу окажемся далеко впереди всех, но надеюсь, что вернёмся в положение, когда сможем выходить в квалификацию и понимать, что боремся за поул», — рассказал Шовлин в радиошоу Nu Silver Arrows Radio Show от «Мерседеса» на YouTube.