Норрис объяснил, почему назначил экс-главу «Премы» руководителем своей юниорской команды

Действующий чемпион Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, почему бывший руководитель «Премы» Рене Розин стал очевидным выбором для руководства его новой юниорской командой LN4 Fusion.

«Я знаю Рене много лет. С тех пор как я начал выступать в гонках на машинах с открытыми колёсами, я соперничал с «Премой» ещё с Формулы-4, то есть с 2015 года. Я достаточно хорошо знаю его лично, как и моя команда.

Мы хотели собрать коллектив из опытных людей, которые умеют руководить командой. Нам было важно не просто создать одну сильную команду в Формуле-2 или Формуле-3, а запустить полноценный проект на долгосрочную перспективу и понимать, как правильно объединять людей.

За последние семь лет я успел понять, что делает человека хорошим руководителем и что делает команду сильной. И многое начинается с человека во главе. Именно он и является таким человеком. Он любит то, чем занимается: побеждать, создавать успешную команду и объединять людей, чтобы вместе добиваться максимального результата. Поэтому в конечном счёте выбор был очевиден.

Не знаю, был ли он до этого без работы, но в любом случае он был доступен. Это именно тот человек, которого мы хотели видеть в команде, и он оказался доступен», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.

О создании собственной юниорской команды Норриса было объявлено ранее в этом месяце. Изначально LN4 Fusion будет выступать в итальянской Формуле-4, FRECA и Формуле-3. Группа также приобрела активы AIX Racing, включая её заявку в Ф-3, и подала заявку на участие в Формуле-2.