Култхард — о честности Расселла: поступок по-настоящему зрелого человека

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард похвалил пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла за честность в общении с прессой.

«Андреа Кими Антонелли набирает ход, а Джордж оказался под давлением. Но справедливости ради, думаю, Джордж это уже принял. Он не избегает общения с прессой, выходит к журналистам и отвечает на вопросы. На выходных он дал интервью Мартину Брандлу, в котором сказал: «Послушайте, сейчас Кими просто выступает лучше меня». Думаю, это поступок по-настоящему зрелого человека — признать такое публично. Мы все могли бы думать то же самое, но иногда гонщики прячут голову в песок, и тогда одна отговорка следует за другой. Но я верю в Джорджа. Мне его жаль. Он теряет позиции в борьбе за чемпионский титул, но его карьера ещё достаточно молода, и у него обязательно будет свой момент», — приводит слова Култхарда Motorsport.