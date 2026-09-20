«Это обернулось против них». Росберг — о подходе «Уильямса» к разработке болида 2026 года

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг оценил выступление «Уильямса» в сезоне-2026 и заявил, что руководителю команды Джеймсу Ваулзу предстоит серьёзная работа, чтобы исправить ситуацию.

«Уильямс» просто провалил зимний период. Они ошиблись на этапе разработки новой машины. Они решили действовать очень амбициозно при создании шасси, пошли по новым путям и действительно старались внедрять инновации. В итоге это обернулось против них, и машина получилась слишком тяжёлой. Напомню, дополнительные 10 кг веса в этом спорте стоят три десятых секунды на круге. Поэтому превышение веса имеет огромное значение. Это просто огромное количество потерянного времени на круге.

Теперь им приходится идти против течения и пытаться исправить ситуацию, потому что у них действительно лучший двигатель. Напомню, у них двигатель «Мерседес», так что здесь никаких оправданий нет. Уверен, аэродинамика у них тоже сейчас не в лучшем состоянии. Поэтому им ещё предстоит серьёзно прибавить и в этом направлении.

К сожалению, в последние годы они находились в настолько хорошем положении, действительно прогрессировали, и мы всерьёз думали, что они снова на постоянной основе поднимутся в топ-6 или топ-8. А теперь они сильно откатились назад, что стало настоящим шоком. Это непростой момент и для Джеймса Ваулза, которого я очень высоко ценю. Но теперь ему действительно придётся пройти через этот сложный период, переломить ситуацию и вернуть команду на позитивную траекторию. А это совсем непросто», — приводит слова Росберга Motorsport.