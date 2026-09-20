В ФИА подтвердили, что «24 часа Ле-Мана» 2027 года пройдут в рамках WEC

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила заявление, в котором подтвердила, что «24 часа Ле-Мана» 2027 года состоятся по плану в качестве этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), на фоне сообщений о серьёзных разногласиях между ФИА и Автомобильным клубом Запада (ACO).

«Чемпионат мира по гонкам на выносливость демонстрирует устойчивый рост с момента введения регламентов для классов Hypercar и LMGT3. В этом сезоне чемпионат проходит в семи странах. Этого удалось добиться благодаря масштабному сотрудничеству между гонщиками, командами, производителями, ФИА, ACO, промоутером LMEM и миллионами болельщиков, которые следят за чемпионатом. ФИА и ACO продолжают переговоры о продлении соглашения с промоутером. Действующее соглашение с ACO остаётся в силе до конца 2027 года», — сказано в заявлении федерации.

В ACO также подтвердили продолжение переговоров о будущем WEC после 2027 года. В организации отметили, что обсуждение проходит в конструктивном ключе, а обе стороны сохраняют приверженность сотрудничеству и намерены обеспечить дальнейшее развитие чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что отношения между ФИА и ACO осложнились на фоне переговоров о новом соглашении.