Гонка NASCAR Cup Series в Бристоле завершилась дракой двух участников «Чейза»

На шорт-треке «Бристоль Мотор Спидвей» состоялся 29-й этап сезона NASCAR Cup Series. Первое место в гонке завоевал пилот Team Penske Джоуи Логано, который за семь кругов до финиша опередил сражавшихся между собой за лидерство Карсона Хосевара и Тая Гиббса.
Главным же эпизодом гонки стало столкновение Хосевара с Райаном Блейни за 44 круга до финиша. Хосевар атаковал Блейни по внутренней траектории, Райан попытался заблокировать манёвр, однако слишком поздно начал смещаться вниз. У Хосевара была возможность отпустить газ и избежать столкновения, однако он ей не воспользовался и развернул соперника.
Хосевар в итоге финишировал третьим, а Блейни не смог доехать до финиша. Однако по окончании заезда он подошёл к Карсону на пит-лейне и толкнул обидчика, на что тот ответил ударом в лицо. Вскоре гонщиков разняли находившиеся рядом представители команд.
Драка Блейни и Хосевара после финиша гонки
Фото: Кадр из трансляции
NASCAR Cup Series. Bass Pro Shops Night Race (топ-10):
1. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 500 кругов.
2. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1.2 сек.
3. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +1.2.
4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1.4.
5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1.6.
6. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +1.9.
7. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +2.6.
8. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2.9.
9. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3.2.
10. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +3.7.
По итогам гонки в Бристоле в лидеры чемпионата вышел Кайл Ларсон, который на одно очко опередил финишировавшего восьмым Денни Хэмлина. Джоуи Логано поднялся на третью строчку, опередив Кристофера Белла и Тая Гиббса, а Райан Блейни откатился с четвёртой позиции на шестую. Карсон Хосевар занимает восьмое место.
Положение в общем зачёте (топ-10):
1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2206 очков.
2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2205.
3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2190.
4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2189.
5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2164.
6. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2154.
7. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2145.
8. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 2121.
9. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2119.
10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 2114.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Hollywood Casino 400 — пройдёт 27 сентября на овале «Канзас Спидвей».