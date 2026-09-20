Гонка NASCAR Cup Series в Бристоле завершилась дракой двух участников «Чейза»

На шорт-треке «Бристоль Мотор Спидвей» состоялся 29-й этап сезона NASCAR Cup Series. Первое место в гонке завоевал пилот Team Penske Джоуи Логано, который за семь кругов до финиша опередил сражавшихся между собой за лидерство Карсона Хосевара и Тая Гиббса.

Главным же эпизодом гонки стало столкновение Хосевара с Райаном Блейни за 44 круга до финиша. Хосевар атаковал Блейни по внутренней траектории, Райан попытался заблокировать манёвр, однако слишком поздно начал смещаться вниз. У Хосевара была возможность отпустить газ и избежать столкновения, однако он ей не воспользовался и развернул соперника.

Хосевар в итоге финишировал третьим, а Блейни не смог доехать до финиша. Однако по окончании заезда он подошёл к Карсону на пит-лейне и толкнул обидчика, на что тот ответил ударом в лицо. Вскоре гонщиков разняли находившиеся рядом представители команд.

Драка Блейни и Хосевара после финиша гонки Фото: Кадр из трансляции

NASCAR Cup Series. Bass Pro Shops Night Race (топ-10):

1. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 500 кругов.

2. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1.2 сек.

3. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +1.2.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1.4.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1.6.

6. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +1.9.

7. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +2.6.

8. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2.9.

9. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3.2.

10. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +3.7.

По итогам гонки в Бристоле в лидеры чемпионата вышел Кайл Ларсон, который на одно очко опередил финишировавшего восьмым Денни Хэмлина. Джоуи Логано поднялся на третью строчку, опередив Кристофера Белла и Тая Гиббса, а Райан Блейни откатился с четвёртой позиции на шестую. Карсон Хосевар занимает восьмое место.

Положение в общем зачёте (топ-10):

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2206 очков.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2205.

3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2190.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2189.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2164.

6. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2154.

7. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2145.

8. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 2121.

9. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2119.

10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 2114.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Hollywood Casino 400 — пройдёт 27 сентября на овале «Канзас Спидвей».