«Когда-нибудь — на 100 процентов». Леклер раскрыл планы после завершения карьеры в Ф-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры в Формуле-1. Монегаск признался, что рассматривает возможность стать менеджером гонщиков.

«Когда-нибудь — на 100 процентов. Я обсуждал это со своим менеджером Николя [Тодтом], который сам занимается этим, и мы говорили о том, что было бы интересно заняться этим вместе после того, как я завершу карьеру. Сейчас я об этом не думаю. На данный момент я на 200 процентов сосредоточен на гонках, на своём пилотировании и на том, чтобы помочь «Феррари» побеждать. Когда я переверну эту страницу, скорее всего, останусь в этом деле и буду заниматься именно этим.

Политическая сторона? Меня это не особо интересует. Я стараюсь оставаться самим собой и быть настолько искренним, насколько это возможно. Если из-за этого у меня возникают проблемы в каких-либо отношениях, я не буду пытаться что-то навязывать. Я всегда был таким и всегда ненавидел роль человека, который должен быть милым с кем-то по какой-либо причине. Это не я, и я никогда не изменюсь. Я не чувствую, что у меня есть враги в паддоке, так что это мне не навредило», — приводит слова Леклера RacingNews365.