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Бинотто назвал пилота, ради которого был бы готов сделать «что угодно»

Бинотто назвал пилота, ради которого был бы готов сделать «что угодно»
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Руководитель проекта «Ауди» Маттиа Бинотто назвал четырёхкратного чемпиона Формулы-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена лучшим гонщиком. Итальянский инженер также объяснил, почему команда решила сохранить Габриэля Бортолето и Нико Хюлькенберга в составе.

«Скорость, независимо от возраста. Мне часто говорят, что у нас есть молодой и более опытный пилот, у которого Габи тоже может учиться. Однако меня больше волнует скорость на трассе, чем возраст. У обоих пилотов чрезвычайно высокий потенциал в этом отношении. Именно это меня радует и не заставляет искать кого-то ещё.

Ради какого пилота ради я был бы готов сделать что угодно? Макс Ферстаппен. Прямо сейчас он абсолютно лучший, по крайней мере, на мой взгляд», — приводит слова Бинотто F1oversteer.

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