Ферстаппен — о ситуации Норриса с VSC в Испании: обсудим это на следующем брифинге пилотов

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал ситуацию с виртуальной машиной безопасности (VSC), из-за которой пилот «Макларена» Ландо Норрис потерял возможность побороться за победу на Гран-при Испании.

«Я тоже выигрывал гонки благодаря подобным ситуациям, а другие проигрывал по той же причине. И на этот раз для Ландо было действительно болезненно потерять победу. Иногда можно подумать: «О, возможно, я потеряю несколько очков», но в этот раз речь шла о победе. Это неприятно. Но, к сожалению, думаю, многие пилоты сталкивались с подобным: иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Можно ли что-то улучшить? Вероятно, да, в будущем. Наверное, мы обсудим это на следующем брифинге пилотов, чтобы понять, можно ли что-то сделать. Но, к сожалению, подобное часто происходило и в прошлом», — приводит слова Ферстаппена FormulaPassion.