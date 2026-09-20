«Только так и можно добиться прогресса». Де ла Роса — об откровенности «Астон Мартин»

Посол «Астон Мартин» в Формуле-1 Педро де ла Роса считает, что открытость команды в обсуждении проблем, с которыми она столкнулась в сезоне-2026, помогала ей справляться со сложным периодом и работать над исправлением ситуации.

«Объяснить всему внешнему миру, что мы понимаем, что происходит, и что нужно сохранять спокойствие, было очень сложно. Это всегда вызывает трудности. Всегда непросто — и я был там! Но было бы гораздо сложнее, если бы ты не был уверен, что ситуацию можно исправить. В каком-то смысле мы довольно хорошо оседлали эту волну, потому что с самого начала были полностью честны и предельно открыты, объясняя ситуацию уже на первых тестах в Бахрейне.

Помните предсезонные тесты? Тогда Лэнс Стролл уже сказал, что мы далеко позади по двигателю, шасси, вообще по всему. Он говорил предельно прямо. Но, думаю, только так и можно добиться прогресса. Просто объясняя миру, с какими проблемами нам предстоит столкнуться. Легко не будет. Мы приняли меры, чтобы вернуться более сильными. Не настолько сильными, насколько нам хотелось бы, но более сильными. И мы всё ещё работаем над этим», — приводит слова де ла Росы Motorsport Week.