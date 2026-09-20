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«Нет первого номера». Антонелли заявил, что «Мерседес» даёт пилотам одинаковые возможности

«Нет первого номера». Антонелли заявил, что «Мерседес» даёт пилотам одинаковые возможности
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Лидер чемпионата Формулы-1 Андреа Кими Антонелли опроверг утверждения о том, что стал первым номером «Мерседеса».

«В «Мерседесе» я чувствую, что у команды нет первого номера. И совершенно справедливо команда хочет предоставить нам обоим одинаковые возможности. Конечно, Джордж Расселл — невероятный пилот, и в последних двух гонках он был в отличной форме. Поэтому я точно не чувствую себя первым номером. Команда относится к нам одинаково, предоставляет нам одинаковые возможности. Поэтому я точно не считаю себя настоящим лидером. Я чувствую, что мы оба находимся на одном уровне, и всё именно так», — приводит слова Антонелли Racingnews365.

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