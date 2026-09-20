Бывший пилот Формулы-1 призвал ФИА ускорить решения при нейтрализации гонок

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард обратил внимание на задержки между возникновением инцидентов и реакцией гоночной дирекции, приведя в пример ситуацию с красным флагом в Монце.

«Я бы снова обратил внимание на время, которое проходит между инцидентом и появлением виртуальной машины безопасности, машины безопасности или красного флага. Думаю, здесь можно навести порядок. Некоторые ситуации совершенно очевидны, как в Монце. Перед появлением красного флага прошло некоторое время, хотя было абсолютно ясно, что в «Параболике» произошла серьёзная авария. В таком случае красный флаг должен появляться так же быстро, как и жёлтые флаги. Так что здесь есть пространство для улучшений», — приводит слова Култхарда Motorsport.