Стелла — о Пиастри: Оскар всё ещё пилотирует, руководствуясь головой

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла объяснил, что мешает Оскару Пиастри в полной мере раскрыть скорость за рулём MCL40 и сократить отставание от напарника Ландо Норриса.

«Думаю, Оскару нужно лучше проводить квалификации и с самого старта оставаться ближе к подиуму. В Монце он стал третьим по итогам квалификации, но в итоге из-за блокировки соперника стартовал шестым. Поэтому нам нужно научиться лучше контролировать сразу несколько обстоятельств.

Мы должны безупречно выполнять всё, что от нас требуется, и одновременно добиться большей взаимосвязи между Оскаром и MCL40, потому что сейчас он всё ещё пилотирует, руководствуясь головой. А когда ты управляешь машиной, постоянно думая, время реакции увеличивается: как пилот ты медленнее принимаешь решения о том, что нужно сделать, и, следовательно, медленнее проезжаешь круг. План действий по направлениям, которые необходимо улучшить, предельно ясен. И, как я всегда говорю, я рассчитываю, что нам удастся исправить ситуацию и увидеть более сильного Оскара на заключительном отрезке сезона», — приводит слова Стеллы итальянская редакция Motorsport.