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Антонелли: мечтаю стать чемпионом мира, а затем одним из величайших гонщиков всех времён

Антонелли: мечтаю стать чемпионом мира, а затем одним из величайших гонщиков всех времён
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20-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своих главных карьерных целях, признавшись, что после чемпионского титула хочет войти в число величайших гонщиков в истории Формулы-1.

«С самого детства я всегда мечтал попасть в Формулу-1, а однажды стать чемпионом. Я всегда об этом мечтал и продолжаю мечтать сейчас. Думаю, когда у тебя есть мечта, важно стремиться к ней и делать всё, чтобы превратить её в реальность. Не существует правильного возраста: мечтать можно с самого начала.

Я мечтаю стать чемпионом мира, а затем одним из величайших гонщиков всех времён. Сейчас я стараюсь достичь первой цели, а потом буду думать о следующей», — приводит слова Антонелли Corriere della Sera.

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