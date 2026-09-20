Антонелли: мечтаю стать чемпионом мира, а затем одним из величайших гонщиков всех времён

20-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своих главных карьерных целях, признавшись, что после чемпионского титула хочет войти в число величайших гонщиков в истории Формулы-1.

«С самого детства я всегда мечтал попасть в Формулу-1, а однажды стать чемпионом. Я всегда об этом мечтал и продолжаю мечтать сейчас. Думаю, когда у тебя есть мечта, важно стремиться к ней и делать всё, чтобы превратить её в реальность. Не существует правильного возраста: мечтать можно с самого начала.

Я мечтаю стать чемпионом мира, а затем одним из величайших гонщиков всех времён. Сейчас я стараюсь достичь первой цели, а потом буду думать о следующей», — приводит слова Антонелли Corriere della Sera.