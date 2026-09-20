Ферстаппен пошутил о своём будущем после перехода Робина Райкконена в академию «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен с юмором высказался о переходе сына последнего обладателя титула в личном зачёте за «Феррари» Кими Райкконена Робина в гоночную академию «Ред Булл».

«Буду ли я ещё выступать, чтобы сразиться с Робином? Кто знает, может быть, да, а может, и нет. Думаю, в конце концов им понадобится для него место в команде, так что, возможно, тогда я и приму решение», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее Ферстаппен прокомментировал встречу с Робином и его отцом во время этапа в Монце, нидерландец отметил, что путь юного финна в автоспорте похож на его собственный.