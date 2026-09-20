«Феррари» хочет продолжить сотрудничество с юниором Бегановичем — GPblog

«Феррари» планирует сохранить Дино Бегановича в своей структуре в 2027 году, несмотря на то что шведско-боснийский гонщик покинет академию пилотов итальянской команды, сообщает GPblog.

Беганович входит в систему «Феррари» с 2020 года, на его счету выступления в Формуле-3 и Формуле-2, однако без значимых достижений. Параллельно с гоночной карьерой швед работает с «Феррари» на симуляторе и в качестве тестового пилота. Кроме того, Беганович принял участие в четырёх первых тренировках Гран-при Формулы-1. В нынешнем сезоне он выходил на трассу в Барселоне и Австрии, а до конца года может провести ещё несколько сессий.

При этом постоянного места в Формуле-1 в составе «Феррари» Бегановичу не предложат. «Скудерия» ценит его работу, но не видит для летнего гонщика места за рулём одной из своих машин. По этой причине команда также не пытается временно пристроить Бегановича в другую команду Формулы-1, как ранее произошло с Оливером Берманом и Рафаэлом Камарой.

При этом «Феррари» заинтересована в сохранении Бегановича в своей структуре. В 2027 году команда планирует задействовать его на симуляторе, а также в качестве тестового и резервного пилота, в том числе во время тестов предыдущих машин (TPC). Сейчас Беганович проводит второй сезон в Формуле-2 в составе DAMS, однако, вероятно, покинет чемпионат. Пока неизвестно, где швед будет выступать в следующем году. Одним из вариантов для него может стать чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), где он способен дополнить состав «Феррари».