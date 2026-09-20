Антонелли — о давлении в Формуле-1: когда понимаешь, что играешь ва-банк, это прекрасно

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своём отношении к давлению и объяснил, почему считает важным сохранять баланс между стремлением к результату и удовольствием от пилотирования.

«Мне нужно продолжать делать то, что я делал до сих пор, не переусердствовать и стараться показывать максимум каждые выходные. Мне повезло заниматься любимым делом, и очень важно получать от этого удовольствие: в конце концов, стать гонщиком было моей самой большой мечтой. На давление можно смотреть с двух сторон: как на что-то негативное или как на возможность проявить себя. Мне нравится находиться под давлением. В третьем сегменте квалификации в Монце не было никакого давления, и это была очень странная ситуация. А в Мадриде, когда понимаешь, что играешь ва-банк, это прекрасно: нужно принять давление и использовать его себе на пользу», — приводит слова Антонелли Corriere della Sera.