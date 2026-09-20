Хэмилтон вспомнил, как едва не потерял поддержку «Макларена» в юниорской карьере

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон вспомнил период в юниорской карьере, когда «Макларен» расторг с ним контракт, и назвал это время одним из самых сложных в жизни. В 2005 году британец выступал в Формуле-3 за команду нынешнего руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра.

«Я работал с Фредом в Формуле-3 в 2005 году. Это был интересный период моей жизни. Я, как и любой молодой парень, конечно, торопился попасть в Формулу-1, надеялся, что у меня появится такая возможность, но никогда не знал, когда именно она представится. Я каждую неделю звонил Мартину Уитмаршу и спрашивал, когда смогу сесть за руль машины. В 2005 году появилась GP2, и я настаивал на том, чтобы перейти туда, потому что считал, что в первом же сезоне можно выиграть чемпионат, учитывая, что это была новая серия.

В итоге мы расторгли контракт, что было довольно безумной ситуацией. В тот момент я потерял соглашение с «Маклареном», и это был один из самых сложных периодов в моей жизни. Мне удалось принять участие в следующих гонках Формулы-3, а затем выиграть их и вернуть свой контракт.

Затем в 2006 году у меня был потрясающий сезон. Я помню первый тест с Фредом в Хересе. Когда я вернулся в боксы и увидел его реакцию, она, конечно, была очень позитивной. Я знал, что всё, что он увидит, будет передано Рону Деннису. А затем я просто помню, как стоял рядом с Роном на стартовой решётке в Монце перед машиной Кими. Именно тогда моя жизнь действительно изменилась», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.