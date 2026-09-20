Педро Акоста выиграл свой первый Гран-при MotoGP на этапе в Австрии, Мартин — 2-й

В воскресенье, 20 сентября, на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоялась гонка 16-го этапа MotoGP в сезоне-2026 Гран-при Австрии. Победу завоевал 22-летний испанец Педро Акоста из «КТМ», для которого она оказалась первой в серии. Второй результат показал чемпион серии Хорхе Мартин из «Априльи», третье время у его напарника итальянца Марко Бедзекки.

MotoGP. Гран-при Австрии. Основная гонка:

1. Педро Акоста («КТМ») — 28 кругов.

2. Хорхе Мартин («Априлья») +1.017.

3. Марко Бедзекки («Априлья») +1.209.

4. Аи Огура («Трекхаус Рейсинг») +2.139.

5. Марк Маркес («Дукати») +7.339.

6. Брэд Биндер («КТМ») +8.720.

7. Фермин Альдегер («Грезини Рейсинг») +9.686.

8. Франческо Баньяя («Дукати») +12.365.

9. Фабио Ди Джаннантонио (VR46) +14.869.

10. Жоанн Зарко («Хонда») +16.266.