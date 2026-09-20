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MotoGP — Гран-при Испании — результаты

Педро Акоста выиграл свой первый Гран-при MotoGP на этапе в Австрии, Мартин — 2-й
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В воскресенье, 20 сентября, на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоялась гонка 16-го этапа MotoGP в сезоне-2026 Гран-при Австрии. Победу завоевал 22-летний испанец Педро Акоста из «КТМ», для которого она оказалась первой в серии. Второй результат показал чемпион серии Хорхе Мартин из «Априльи», третье время у его напарника итальянца Марко Бедзекки.

MotoGP 2026. Этап 16, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка
20 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Педро Акоста
KTM
42:16.996
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+1.017
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+1.209

MotoGP. Гран-при Австрии. Основная гонка:

1. Педро Акоста («КТМ») — 28 кругов.
2. Хорхе Мартин («Априлья») +1.017.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +1.209.
4. Аи Огура («Трекхаус Рейсинг») +2.139.
5. Марк Маркес («Дукати») +7.339.
6. Брэд Биндер («КТМ») +8.720.
7. Фермин Альдегер («Грезини Рейсинг») +9.686.
8. Франческо Баньяя («Дукати») +12.365.
9. Фабио Ди Джаннантонио (VR46) +14.869.
10. Жоанн Зарко («Хонда») +16.266.

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