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«Подиум в Монце — самый красивый». Антонелли вспомнил свою наиболее эмоциональную победу

«Подиум в Монце — самый красивый». Антонелли вспомнил свою наиболее эмоциональную победу
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своих впечатлениях от победы на домашнем Гран-при Италии. Гонщик одержал триумфальную победу, стартовав с последнего места после замены всего двигателя.

«Это были уникальные эмоции, которые я переживал вместе со всеми болельщиками, праздновавшими победу. Подиум в Монце — самый красивый в этом году, а услышать, как толпа поёт гимн, было незабываемо. Это была самая эмоциональная победа, даже более яркая, чем первая», — приводит слова Антонелли Corriere della Sera.

Напомним, после 14 этапов в текущем сезоне Антонелли возглавляет таблицу в личном зачёте. На его счету 292 очка.

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