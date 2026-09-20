Тото Вольф рассказал, как Льюис Хэмилтон пережил поражение в Абу-Даби-2021

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как понял, что Льюис Хэмилтон справился с поражением в финальной гонке сезона-2021 в Абу-Даби, которое стоило ему восьмого чемпионства.

«Мы с Льюисом много общались, постоянно переписывались. Я понял, что он находится в нормальном состоянии, потому что сразу уехал, после той гонки провёл некоторое время на Карибах и, знаете, занимался спортом и кайтсёрфингом. Он отправился к друзьям на Карибы, и они сказали мне, что с ним всё в порядке. Он взял паузу и дистанцировался от всего этого.

Я также гордился им, потому что он прошёл большой путь в умении справляться с трудными моментами, которые случались с ним в прошлом. Были времена, когда я помогал ему преодолевать подобные ситуации, и он делал то же самое для меня. Именно это также сделало наши отношения настолько крепкими: мы видели друг друга в самые тяжёлые моменты», — сказал Вольф в подкасте High Perfomance.