Штайнер сравнил дебютный Гран-при Испании с этапом в Лас-Вегасе после критики «Мадринга»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер призвал не спешить с выводами о дебютном Гран-при Испании в Мадриде, напомнив о проблемах первого этапа в Лас-Вегасе и последующих изменениях.

«Всё было точно так же с Лас-Вегасом в первый год: «Зачем вообще ехать в Лас-Вегас? Это самое глупое, что можно сделать». А теперь это очень хороший этап. Некоторые вещи сразу работают как надо, а другим требуется небольшая доработка. Если в следующем году ситуацию в Мадриде не исправят, я буду считать это провалом, потому что контракт рассчитан на 10 лет. Всё необходимо исправить. Второго такого года быть не может.

Вы помните первый год в Вегасе, когда из-за проблем с дренажными люками их крышки начали вылетать. Мы были там в шесть утра и говорили: «Это катастрофа, они вообще не знают, что делают». Так что и там было много негатива, но теперь Лас-Вегас уже почти стал культовым этапом. Кажется, будто он существует здесь целую вечность, потому что это очень круто», — приводит слова Штайнера Motorsport.